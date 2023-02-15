Водитель большегруза погиб в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Автомобилист выехал на полосу встречного движения

Вечером 14 февраля на трассе на территории Сосновского района лоб в лоб столкнулись два большегруза. В результате аварии один из автомобилистов скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области.

ДТП произошло в 19:35 на 28-м километре автодороги Западный объезд города Челябинска. 53-летний водитель «Газели», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «МАН».

«В результате аварии водитель автомобиля „Газель“ от полученных травм скончался на месте происшествия»,— сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что выезд на встречную полосу на этом участке дороги разрешен. Что стало причиной аварии, выясняют следователи.