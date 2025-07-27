Водитель BMW выехал на тротуар и насмерть сбил пешехода в Магнитогорске

Автомобилист не справился с управлением на мокрой дороге

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Поздно вечером 26 июля в Магнитогорске у здания администрации произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими, сообщили в областной Госавтоинспекции.

27-летний водитель BMW на мокрой после дождя дороге не справился с управлением. Машину занесло, она выехала на тротуар, где наехала на 32-летнюю женщину-пешехода. После иномарка врезалась в крыльцо администрации.

В результате пешеход от полученных травм скончалась на месте. 26-летний и 32-летний пассажиры авто доставлены в больницу.

Сотрудники ГАИ установили, что автомобиль BMW не зарегистрирован в установленном порядке.

По факту ДТП проводится проверка.