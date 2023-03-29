Водитель BMW сбил пешехода на северо-западе Челябинска

Женщине потребовалась помощь медиков

Вечером 28 марта на северо-западе Челябинска автомобилист сбил пешехода. Очевидцы аварии вызвали скорую, пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь, сообщили корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла около 18:20 на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. 32-летний мужчина, управляя автомобилем «БМВ», наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и едва не сбил еще одного человека.

Медики скорой оказали пострадавшей необходимую помощь. Обстоятельства аварии выясняются.