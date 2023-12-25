Водитель-бесправник погиб в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Второй автомобилист получил несерьезные травмы

Вечером 24 декабря на территории Троицкого района Челябинской области водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Киа-Рио». Виновник аварии скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 129-м километре автодороги Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. 40-летний водитель ВАЗа, водительское удостоверение которому не выдавалось, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку и погиб при столкновении с автомобилем «Киа».

Водитель иномарки получил небольшие травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии выясняются.