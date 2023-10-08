Водитель автомобиля «Опель» выехал на парковку и врезался в дерево в Челябинске

Без пострадавших ДТП не обошлось

Накануне, 7 октября, вечером в Челябинске водитель автомобиля «Опель» совершил двойное ДТП. В результате в больницу с травмами доставили пассажирку авто, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 19:30 напротив дома № 346А по проспекту Победы. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, наехал на припаркованный автомобиль «Рено», а затем врезался в дерево.

В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка автомобиля. С травмами ее доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.