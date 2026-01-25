Водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Ашинском округе

Пассажиров увезли в больницу

Сегодня, 25 января, на трассе М-5 «Урал» в Ашинском округе 43-летний водитель автобуса Volkswagen погиб в ДТП с грузовиком Skania, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 08:55 на 1589 километре трассы. Предварительно, водитель автобуса врезался в следовавший попутно большегруз и получил смертельные травмы. Находившихся в салоне троих пассажиров увезли в больницу на осмотр.

Установлено, что автобус ехал из Сатки в Уфу. Обстоятельства ДТП выясняются. На участке введено реверсивное движение до устранения последствий аварии.