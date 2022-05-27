Водитель авто сбил 11‑летнего велосипедиста в Челябинске

Ребенок получил травмы

Напротив дома 7а по Краснопольскому проспекту в Челябинске 36-летний водитель LADA Granta сбил 11-летнего велосипедиста, сообщили в ГИБДД по городу.

В момент ДТП мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП школьник получил травмы. В момент аварии находился без сопровождения взрослых. Пересекал проезжую часть без велошлема и защитной экипировки», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что велосипедистам необходимо спешиваться перед тем, как пересечь проезжую часть.