Во время спуска с горы в Челябинской области женщина сломала ногу

Пострадавшей помогли очевидцы

Во время спуска с горы Шихан в минувшие выходные 33-летняя женщина сломала ногу. Туристы помогли пострадавшей и наложили повязку на поврежденную конечность. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Очевидцы изготовили из веревок и палок импровизированные шины. Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда транспортировали женщину с горы и передали сотрудникам скорой помощи.

В субботу, 26 июня, при спуске с горы Сугомак ногу повредила 44-летняя женщина.

«На вызов прибыли сотрудники Кыштымского поисково-спасательного отряда и скорой медицинской помощи. Спасатели оказали первую помощь, на спинальном щите донесли ее со склона горы вниз к дороге и передали врачам СМП», — рассказали в областной ПСС.

В национальном парке «Таганай» в районе Долины Сказок потерялась 34-летняя туристка. Спасатели искали пропавшую в течение нескольких часов. К вечеру женщину обнаружил другой турист и помог вернуться в лагерь.

За последние годы на территории области значительно участились случаи пропажи людей на туристических маршрутах и в одиночных походах. Региональные спасатели полагают, что одной из причин этого печального взлета стало развитие местного туризма, возросший интерес жителей Южного Урала и путешественников из других субъектов РФ.

