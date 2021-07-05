Во время шторма на середину озера Тургояк унесло шестерых южноуральцев

Спасатели эвакуировали пострадавших на берег

В минувшие выходные во время непогоды и ливня спасатели Миасского отряда эвакуировали с середины озера Тургояк шестерых отдыхающих. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«За три километра от суши был обнаружен мужчина на надувном матрасе, затем лодка с четырьмя пассажирами, в числе которых один ребенок, человек на сапборде, также подхваченный порывами ветра и унесенный на акваторию Тургояка. Всего во время шторма было спасено шесть человек», — рассказали в областной ПСС.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о правилах поведения на воде для взрослых и детей, одно из которых — воздержание от купания на надувных матрасах.