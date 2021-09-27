Во время ремонта в челябинском КРК «Мегаполис» погиб рабочий

Еще один сотрудник подрядной организации госпитализирован

Во время реконструкционных работ в цокольном этаже КРК «Мегаполис» в Челябинске погиб строитель. Об этом сегодня, 27 сентября, Первому областному информагентству рассказал директор холдинга Александр Одольский. ЧП случилось в минувшие выходные.

«В цокольном этаже здания ведутся строительные работы. Там трудится подрядная организация. Из-за несоблюдения техники безопасности на двух рабочих рухнула стена, это случилось в районе 14 часов 25 сентября. Один мужчина погиб, второй госпитализирован. Я сегодня узнавал, в каком он находится состоянии. Он в сознании, жить будет. В выходные в КРК проводились следственные действия, мы предоставили всю документацию, записи с камер наблюдения. Ответственность за гибель рабочего будет нести подрядная организация», — рассказал Александр Одольский.

Как ранее сообщал наш сайт, 12 июня 50-летний водитель погрузчика на ЧЭМК, не убедившись в безопасности маневра при движении назад, сбил двоих рабочих. Один из них был госпитализирован с переломом руки, другой — 26-летний челябинец — от полученных травм скончался на месте.