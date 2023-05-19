Во время пожара в поселке Вязовая сгорели пилорама и две сторожки

Жилые дома и люди не пострадали

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Накануне в поселке Вязовая Усть-Катавского городского округа потушили крупный пожар. Начальник управления поселка Татьяна Дмитричева рассказала корреспонденту медиахолдинга «Первый областной», как все произошло.

«Железная дорога проходит возле горы. Проезжал тепловоз — искры отлетели в сухую траву. Все усугубилось сильным ветром — пошло задымление. Я тут же сообщила о происшествии в пожарные части. Администрация округа отреагировала быстро. В целом все службы отработали оперативно и хорошо. В течение двух часов с помощью техники и сил МЧС пожар был локализован. Сгорела пилорама, она заброшена, хозяина найти не можем. И две сторожки — людей там не было», — сообщила Татьяна Дмитричева.

Площадь пожара в поселке Вязовая в Усть-Катавском городском округе составила 45 га. На тушении работали 58 человек и 19 единиц техники.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что только в начале мая в регионе потушили 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. На территории области запустили беспилотники для фиксации термоточек. Нарушителей особого противопожарного режима выявляют каждый день. Их ждут внушительные штрафы до 800 тысяч рублей.