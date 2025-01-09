Во время крещения из челябинского храма украли иконы

Все ценности уже возвращены в церковь

Из храма святого Василия Великого в Тракторозаводском районе Челябинска похитили 100‑летние иконы. Сообщение об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе епархии.

ЧП случилось в нижнем храме прямо во время обряда крещения. Воришки завернули образа в платок и вынесли из церкви.

«Тех, кто украл иконы, уже нашли. С ними проведена беседа. В Челябинской епархии надеются, что таких инцидентов больше не повторится», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе митрополии.

Мы запросили комментарий в полиции города.