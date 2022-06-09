Во время града ледяная глыба весом около килограмма пробила крышу дома в селе Челябинской области

ЧП произошло в Аргаяшском районе

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Аргаяшский район накануне, 8 июня, накрыло градом. В селе Байрамгулово ледяная глыба весом более 800 граммов пробила шиферную кровлю жилого дома. Хозяйка дома рассказала, как это произошло.

В социальных сетях местные очевидцы поделились фотографиями прошедшего накануне сильного града. Осадки накрыли практически весь район, жители из разных сел обсуждали масштабы бедствия и свои впечатления.

«Все побил, гад», — кратко, но емко охарактеризовала ситуацию пользователь Лилия Шуменбаева.

По словам жителей, деревни Аязгулова, Давлетбаева, село Аргаяш накрыло кратковременным, но интенсивным градом размером с горох. Зинфира Аубакирова из села Байрамгулово опубликовала фото жилого дома, кровлю которого пробила огромная ледяная глыба.

«Градинка, размером с мяч, пробила крышу и рассыпалась на кусочки», — пошутила женщина.

Куски льда собрали и взвесили. Оказалось, что «градинка» весит 846 граммов. В некоторых СМИ написали, что лед пробил и потолок, но хозяйка опровергла такую информацию.

По словам женщины, в этом доме периодически живут родственники, которые приезжают из Челябинска. Во время падения льда в доме никого не было.

Напомним, и сегодня, 9 июня, в Челябинской области обещают град, грозы и сильный ветер.