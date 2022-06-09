Аргаяшский район накануне, 8 июня, накрыло градом. В селе Байрамгулово ледяная глыба весом более 800 граммов пробила шиферную кровлю жилого дома. Хозяйка дома рассказала, как это произошло.
В социальных сетях местные очевидцы поделились фотографиями прошедшего накануне сильного града. Осадки накрыли практически весь район, жители из разных сел обсуждали масштабы бедствия и свои впечатления.
«Все побил, гад», — кратко, но емко охарактеризовала ситуацию пользователь Лилия Шуменбаева.
По словам жителей, деревни Аязгулова, Давлетбаева, село Аргаяш накрыло кратковременным, но интенсивным градом размером с горох. Зинфира Аубакирова из села Байрамгулово опубликовала фото жилого дома, кровлю которого пробила огромная ледяная глыба.
«Градинка, размером с мяч, пробила крышу и рассыпалась на кусочки», — пошутила женщина.
Куски льда собрали и взвесили. Оказалось, что «градинка» весит 846 граммов. В некоторых СМИ написали, что лед пробил и потолок, но хозяйка опровергла такую информацию.
По словам женщины, в этом доме периодически живут родственники, которые приезжают из Челябинска. Во время падения льда в доме никого не было.
Напомним, и сегодня, 9 июня, в Челябинской области обещают град, грозы и сильный ветер.