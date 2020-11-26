Две машины вылетели на тротуар во время ДТП в Челябинске

Авария произошла в центре города.

В Челябинске сразу два автомобиля в ходе дорожно-транспортного происшествия вылетели на тротуар. Авария произошла в Центральном районе города днём, 25 ноября.

«На улице Труда, 134 женщина-водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем „Киа“, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с двигающейся со встречного направления налево по зелёному сигналу светофора автомобилем „Тойота“ под управлением водителя 1969 года рождения, после чего автомобили „Киа“ и „Тойота“ совершили наезд на металлическое ограждение перильного типа», — прокомментировали происшествие в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

За рулем автомобиля «Тойота» находилась женщина 1983 года рождения. В результате аварии водители автомобилей получили телесные повреждения.