Во спасение. Что люди действительно должны понимать про работу подразделений МЧС

Что люди действительно должны понимать про работу подразделений МЧС

Сотрудник Первого областного медиахолдинга Михаил Юрин много лет отработал в МЧС. И у него своем мнение о том, как следует относиться и чего на самом деле стоит ждать от пожарных и спасателей.



Этот текст не про философию, а про безопасность. Но начну с истории. Точнее, с взаимодействия человека и стихии. Любую из стихий боялись и боятся по вполне понятным причинам: непредсказуемость, жертвы, большой ущерб и так далее. И такое положение дел не менялось многие столетия.



Не возьмусь судить, когда случился перелом, но к 2000-м российское общество вдруг подошло уже с новым взглядом на вещи, где стихия «управляема», а между человеком и стихией вдруг появился новый «компонент» — спасатели.



Был ли тому причиной масштабный пиар МЧС в те годы, не знаю. Но на пожарных и спасателей стали смотреть как на всемогущих и готовых умереть в любую минуту. Причем умереть, не думая.



И это, пожалуй, самое большое заблуждение, увы, подкрепленное наивностью людей и массированным пиаром.



Истина № 1 Пожарные и спасатели не всемогущи! Смиритесь с этим! И разве тут нужно что-то объяснять?



Истина № 2 Подразделения МЧС не появляются на месте ЧП с помощью телепортов, вертолетов, самолетов, квадрокоптеров и внедорожников самой крутой марки. На самом деле они тоже стоят в пробках, попадают в ДТП и застревают на наших дорогах, похожих на болота.



Более того, чтобы на месте ЧП появилось много сотрудников и техники, требуется много времени. Хотя бы из-за банальной географической удаленности мест базирования подразделений от возможных мест ЧП.



Маленькое отступление про деньги.



«Так пусть будет больше пожарных и спасательных подразделений на месте изначально!», — скажет обыватель. Допустим. Но сколько этот обыватель готов отдать своих средств на содержание таких подразделений, хотя бы в виде налогов? А если крупных ЧП не будет происходить — получится, что сил и средств много, но применить их некуда, а затраты значительные. Как соблюсти баланс затрат и количества применения сил?



Но вернемся к главному.



У пожарных и спасателей всегда есть определенный план действий. Упрощая, несколько выдержек из него.



Истина № 3 Смиритесь: никто из обученных пожарных не пойдет в горящий дом спасать ваши золотые слитки. Если внутри нет людей — будут тушить снаружи. Смиритесь: пожарный будет подвергать себя риску только чтобы спасти человека или уменьшить вероятность последующей гибели группы людей.



«Так именно этого и требует общество!», — скажет обыватель, готовый отдать пожарному или спасателю только свои деньги в виде налогов. Но как-то неравноценно получается: деньги в обмен на жизнь.



«Они на это учатся!», — продолжит обыватель. Но...



Истина № 4 Спасатели и пожарные готовятся спасать, а не умирать! Причем они учатся спасать строго в соответствии с определенным алгоритмом действий, планом. План воплощен в устных и письменных приказах. И, увы, эти планы, алгоритмы давно и обильно прописаны кровью.



И получается: прибывает на пожар первое отделение, начальником становится командир отделения и сам решает, что делать. Его задача — оценить риски, подвергнуть (или нет, в зависимости от ситуации) себя и свое подразделение опасности, спасти / не спасти (заметьте, тут тоже есть вероятность и разные варианты). Но задачи погибнуть ни перед кем не стоит!



Для отдельных граждан такое положение дел (когда не стоит задача умереть) — проблема.



И на этом мышление обывателя останавливается (он уже пострадал), но работа спасательных подразделений — нет! Они, опять же, по четкому плану, обязаны снизить риски и ущерб. Как? Зависит от ситуации.



Общий итог: спасатель или пожарный должен в экстренной ситуации сделать все для члена общества, который, будем откровенны, чаще всего нарушил (правила безопасности), недоглядел (например, за своей электропроводкой), пренебрег (вероятными рисками), забыл (что безопасность — это и его зона ответственности тоже).



Так и появляется «божественный статус» жертвы: спрашивать за безответственность с жертвы нельзя (потому что она жертва и потеряла что-то, пострадала), а вот со спасателя — как бы можно и нужно (примеров тому — масса).

Только тогда можно сделать следующий мысленный эксперимент: построить всех сотрудников, которые «не помогли», «не спасли», а жертве дать заряженное оружие — пусть воплотит свой «божественный статус», выберет и покарает тех, кто не спас его имущество. Неужели такого итога требуют «жертвы»?



Истина № 5 Спасатели — часть общества. Не изгои, но и не сверхчеловеки (как их рисуют иногда в воображении людей). И относиться к ним нужно, как и ко всем остальным.



Да, у них особая зона ответственности. Но они за это дорого платят своим здоровьем, иногда — жизнью. Они не имеют права устраивать забастовки (таков закон), у них даже нет своего профсоюза, который бы реально (а не на бумаге) отстаивал бы их права.



Истина № 6 Несмотря на сказанное, они будут приезжать, спасать, тушить, выслушивать, терпеть. Но останется ли у них уважение к тем, кому на помощь они приходят?..