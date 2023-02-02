Сегодня, 2 февраля, на стоянке возле дома по улице Лесопарковой, 5к2 загорелся Mercedes. Кадры происшествия в редакцию Первого областного информагентства прислали очевидцы.
«Загорелось авто, оперативно прибыли сотрудники подразделения. Пламя ликвидировано, пострадавших нет», — сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС по региону.
Огонь полностью уничтожил капот авто, пламя перешло на припаркованную рядом Audi. Пожарным удалось остановить распространение огня.
Причину возгорания установят дознаватели.