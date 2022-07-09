Внедорожник влетел в остановку у здания правительства Челябинской области

Пострадавших в результате аварии нет

Сегодня утром, 9 июля, водитель автомобиля «Ниссан» въехал в остановку на улице Цвиллинга рядом со зданием правительства Челябинской области. Подробности аварии журналисту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ДТП произошло около восьми утра. Водитель внедорожника наехал на стойку знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» и задел остановочный комплекс. В результате знак оказался на дороге, а остановка значительно повреждена.

«На место прибыли сотрудники ГИБДД. Установлено, что в результате происшествия никто не пострадал. В отношении водителя собран административный материал по статье 12.33 КоАП РФ („Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений“)»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

В минувший четверг на Комсомольском проспекте в Челябинске в результате ДТП автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта. В результате пострадали пассажир и водитель автомобилей-участников аварии.