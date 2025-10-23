Власти уточнили число пострадавших в результате взрыва в Копейске

Число погибших пока не изменилось, подтверждена смерть 10 человек, еще 12 сотрудников предприятия ищут

Число пострадавших от взрыва в Копейске составляет 19 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Пятеро остаются в тяжелом состоянии, 14 человек лечатся амбулаторно.

«Как сообщал ранее, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии: двое переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния», — пишет глава региона.

Кроме того, амбулаторно лечение проходят еще 14 человек. Четверо осмотрены на месте происшествия, находятся под патронатом на дому, девять человек обратились в травмпункт городской больницы № 1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Назначено лечение, госпитализации не требуется. Еще один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи.

Число погибших пока не изменилось: жертвами взрывов стали 10 человек. Пятница, 24 октября, станет в Челябинской области днем траура в память о них.

Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется. Бойцы МЧС продолжают поисковые работы на месте происшествия.