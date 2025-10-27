Власти муниципалитета на Южном Урале заплатят девочке за укус бродячей собаки

Бесхозяйное животное напало на ребенка на детской площадке

Прокуратура Сосновского района взыскала в пользу ребенка компенсацию за укус бродячей собаки, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в марте 2025 года на детской площадке в поселке Есаульском: бесхозяйное животное прокусило руку восьмилетней девочке. По словам матери пострадавшей, после происшествия ребенок проходил лечение в амбулаторных условиях, пришлось следовать ряду ограничений.

Прокурор обратился в Сосновский районный суд с иском о взыскании причиненного морального вреда. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с администрации муниципалитета в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей.