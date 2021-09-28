Власти Миасса заявили в полицию после порчи стелы в центре города

Будет оценен ущерб, нанесенный вандалами

В Миассе неизвестные испортили стелу, расположенную в центре города. Поиском вандалов, изрисовавших объект, займется полиция, сообщили ИА «Первое областное» в местной администрации.

«Акт вандализма подтверждаем. Управление ЖКХ, энергетики и транспорта направляет заявление в полицию. Будет произведена оценка ущерба», — прокомментировали в пресс-службе администрации Миасса.

Напомним, в Миассе неизвестные испортили стелу «Я люблю Миасс», расположенную в центре города. На объекте появились черные цифры.