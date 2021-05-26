Президент России Владимир Путин назначил Карена Габриеляна прокурором Челябинской области. Соответствующий указ подписан сегодня, 26 мая.
Владимир Путин назначил Габриеляна прокурором на пять лет.
Ранее кандидатуру Карена Габриеляна предварительно рассмотрели и одобрили на Совете Федерации.
Карен Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области. В 1986-м начал службу в прокуратуре. Работал следователем, старшим следователем военной прокуратуры и помощником военного прокурора Ашхабадского гарнизона Туркменской ССР, заместителем военного прокурора и военным прокурором Кизыл-Арватского гарнизона Туркменской ССР, военным прокурором Балтийского флота, заместителем военного прокурора Калининградских пограничных войск, военным прокурором Северо-Восточного пограничного округа, военным прокурором Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Краснознаменного Калининградского регионального управления ФПС России, военным прокурором Калининградского регионального пограничного управления ФСБ России, начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Северная Осетия — Алания, старшим помощником прокурора республики по взаимодействию с представительными и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления, заместителем прокурора Республики Северная Осетия — Алания, первым зампрокурора Республики Карелия.
С ноября 2011 года Габриелян работает прокурором Карелии.
Награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, медалью Руденко, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».
Напомним, бывший прокурор Челябинской области Виталий Лопин подал в отставку в январе 2021 года.
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