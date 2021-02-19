Владелец плесневелой иномарки расторг договор купли-продажи через суд

Рассмотрение аппеляционной жалобы длилось несколько часов

Суд постановил вернуть владельцу заплесневевшего «Фольксваген Таурег» пять миллионов рублей, уплаченные по договору купли-продажи автоцентру «Гольфстрим». Апелляционное определение по гражданскому делу Владимира Нестерова о защите прав потребителей рассмотрел Челябинской областной суд сегодня, 19 февраля.

Владимир Нестеров рассказал, что 13 июня 2018 года в автоцентре «Гольфстрим» он купил автомобиль. В гарантийный период в машине стали появляться недостатки в виде запотевания стекол и ощущения повышенной влажности в салоне. Когда истец стал чаще эксплуатировать автомобиль, после дождя или мойки кузова в салоне появился неприятный запах, источником которого оказалась лужа в багажнике. Мужчина обратился к продавцу для устранения проблемы.

В результате многократных попыток гарантийного ремонта в машине выявлялся такой же дефект, кроме того, автомобилю был причинен ущерб: разобрана крыша, обшивка разорвана и испачкана маслянистыми пятнами, сломаны крепление плафона освещения и система откидывания задних сидений, порван сетчатый уплотнитель багажного отделения. На момент обращения истца в суд салон автомобиля пропитан влагой, образовались плесень и грибок, в воздухе находятся споры плесени, от чего у ребенка Н. во время нахождения в машине возникает сильнейший приступ аллергической реакции в виде удушья. В октябре 2019 года истец направил в автоцентр претензию, просил о расторжении договора, но в добровольном порядке требования потребителя выполнены не были.

Решением Калининского районного суда от 27 августа 2020 года требования истца были удовлетворены частично. Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля «Фольксваген Таурег», 2018 года выпуска. С автоцентра в пользу истца должны быть взысканы уплаченные по договору денежные средства в размере порядка 5 миллионов рублей, а также убытки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и расходы по оплате госпошлины на общую сумму порядка двух миллионов рублей.

«Рассматривая поступившую от ответчиков апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам областного суда установила несоответствие: в оглашенной резолютивной части решения районного суда объявлено (исходя из аудиопротокола) о взыскании штрафа в размере 1,5 тысячи рублей, тогда как в тексте резолютивной части решения указано, что размер штрафа равен 1,5 миллиона рублей. В связи с этим областной суд отменил решение, перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, в результате чего удовлетворил требования истца: взыскал с ответчика в пользу Нестерова стоимость автомобиля, убытки, штраф и расходы по оплате госпошлины на общую сумму более 7,3 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Постановление не вступило в законную силу.

«Мы решением суда довольны. Но мы думаем. Не ожидали, что нас поддержат во второй инстанции суда», — отметила юрист со стороны истца Марина Бруль.

Долгожданное окончание процесса прокомментировал и сам Владимир Нестеров.

«Очевидно, что справедливость должна восторжествовать. У ответчика нет ни одного доказательства. Не там запятая, не там точка, но по существу вопроса ответчиком не было в суде доказано вообще ничего. Автомобиль я должен по решению суда вернуть. Я исполню свою часть решения. Но автомобиль оставил такой отпечаток, что проезжающие мимо, рядом на перекрестке со значком „Фольксваген“ вызывают, к сожалению, негативные эмоции. Буду покупать, но только не „Фольксваген“. Точно нет. Дочь после того, как у нее вскрылись проблемы, чувствует себя более или менее нормально. Сезонное бывает. Тогда мы попали в областную больницу. Сейчас машина находится в специальном боксе, чтобы не было контакта с ней Ответчики, судя по поведению, будут подавать на апелляцию. Не могут признать свою вину», — сказал истец.

Также он отметил, что проблему изначально можно было решить в течение часа-двух, минуя судебные тяжбы, но у дилера, видимо, слишком низкая квалификация.