Вице-мэра Миасса задержали по подозрению в получении взятки

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону

В Миассе по подозрению в получении взятки задержан заместитель главы городского округа по имущественному комплексу Арсен Симонов. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания.

«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“). Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в региональном СУ СКР.

В администрации Миасского городского округа на звонок корреспондента Первого областного информагентства не ответили.