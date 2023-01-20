Вице-мэра Миасса отправили в СИЗО по делу о взятке

Защита Арсена Симонова пока не готова публично высказывать позицию по делу

Сегодня, 20 января, Центральный районный суд Челябинска поддержал ходатайство следователя и отправил под стражу вице-мэра по имущественному комплексу Миасского городского округа Арсена Симонова, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Следователь ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме, поэтому представителей СМИ и тех, кто пришел поддержать обвиняемого, попросили покинуть зал заседания.

Арсен Симонов родился в Златоусте, прописан в Челябинске и проживает здесь не так давно в одном из домов по улице Косарева. В Миассе у семьи Симонова съемная квартира.

Чиновника задержали накануне и предъявили обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2022 года получил через посредника взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов Миассе. Также он оказал протекцию при выполнении подрядчиком работ в рамках контракта.

Адвокат Сергей Воронкин ходатайствовал о мере пресечения, не связанной с лишением свободы.

«Пока мы не готовы разглашать позицию защиты, при желании моего подзащитного позже мы подготовим ответ», — так сказал журналистам после заседания Сергей Воронкин.

Суд принял во внимание должность обвиняемого, его обширный круг знакомств и возможность воспрепятствовать расследованию.

«Суд учитывает, что обоснованность обвинений подтверждается протоколами допроса свидетеля и самого Симонова. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 18 марта», — огласил постановление судья Борис Миронов.