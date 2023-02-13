Вице-мэра Миасса оставили в СИЗО по делу о взятке

Адвокат Арсена Симонова просил о более мягкой мере пресечения

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения решение первой инстанции о заключении в СИЗО вице-мэра по имущественному комплексу Миасского городского округа Арсена Симонова. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2022 года получил через посредника взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов в Миассе. Также он оказал протекцию при выполнении подрядчиком работ в рамках контракта.

«Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу», — рассказали в областной прокуратуре.

Решение Центрального районного суда оставили без изменения — Арсен Симонов на время следствия будет находиться в СИЗО.