Вице-мэра Магнитогорска оставили в СИЗО по делу о взятке

Защита Дмитрия Гаврилова просила о домашнем аресте

Сегодня, 17 января, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление о мере пресечения заместителю главы Магнитогорска Дмитрию Гаврилову. Его обвиняют в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 17 января, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, Гаврилов получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму не менее 1,5 млн рублей за способствование заключению контрактов с муниципальным предприятием.

«Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Гаврилов останется под стражей до 13 февраля.

Как ранее сообщал наш сайт, Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему заместителю главы города Валерию Измалкову. Он признан виновным в получении взятки.