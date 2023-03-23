Вице-мэр Миасса пойдет под суд по делу о взятке

Во время следствия Арсен Симонов находился в СИЗО

Следственные органы окончили расследование уголовного дела бывшего заместителя главы Миасса Арсена Симонова. Его обвиняют в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2022 года получил через посредника взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов в Миассе. Также он оказал протекцию при выполнении подрядчиком работ в рамках контракта.

«Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Позиция обвиняемого по делу пока неизвестна.