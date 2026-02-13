Вице-губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика оставили в СИЗО до 12 апреля

Решение принял Басманный суд Москвы

Вице-губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика оставили в СИЗО до 12 апреля. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Его задержали сотрудники УФСБ за получение взятки в особо крупном размере. Речь о сумме в 1,88 миллиона рублей. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что деньги Андрей Фалейчик получал в период с 2021 по 2023 годы. В тот момент он занимал должность главы Копейска.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что полномочия Андрея Фалейчика оперативно перераспределили между вице-губернаторами.