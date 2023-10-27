Виновный в убийстве падчерицы в Челябинске пойдет под суд за оскорбление судьи

Александр Ерутин высказался в нецензурной форме на приговоре

В Центральном районном суде Челябинска рассмотрят уголовное дело в отношении 40-летнего Александра Ерутина. Его обвиняют в оскорблении судьи (часть 2 статьи 297 УК РФ). Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 1 августа в Челябинском областном суде Ерутину выносили приговор по делу об убийстве падчерицы. После оглашения виновный нецензурно выругался в адрес председательствующего судьи.

Напомним, Александра Ерутина приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 18-летней Виктории Дейнеки летом прошлого года. Тело девушки нашли на территории мусороперерабатывающего завода. Также суд отправил в колонию соучастницу преступления, мать погибшей Елену Дейнеку. Ей назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.