Виновников трех крупных ландшафтных пожаров установили в Челябинской области

Одному из южноуральцев грозит уголовная ответственность

В Челябинской области спасатели за три дня потушили несколько серьезных пожаров в Сосновском и Чебаркульском районах. Виновники установлены, им грозит административная и уголовная ответственности, сообщили 9 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Сосновском районе крупный пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности местным жителем. Огонь едва не перекинулся на жилые дома поселка Трубный. Личность подозреваемого установлена, материалы дела переданы в полицию.

«Еще один нарушитель, сжигающий мусор на своем участке, стал виновником пожара, спалившего два соседских дома в поселке Мирный Чебаркульского района. Мужчине грозит уголовная ответственность. Также в Чебаркульском районе при патрулировании обнаружен гражданин, который сжигал порубочные остатки, что стало причиной лесного пожара»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент работники лесничества решают вопрос о привлечении нарушителя к ответственности и возмещении ущерба.

На сегодняшний день особый противопожарный режим введен в семи районах и городах Челябинской области.