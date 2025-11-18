Виновник смертельного наезда на пенсионерку в Челябинске был пьян

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело

В Ленинском районе Челябинска возбуждено уголовное дело после смертельного наезда на пенсионерку, сообщает Госавтоинспекция города.

Выяснилось, что 47-летний водитель, сбивший женщину на пешеходном переходе, был пьян.

Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый пока в изоляторе, мера пресечения ему избирается.

В рамках расследования уголовного дела детально будут изучены причины, условия, обстоятельства и детали произошедшего. Назначен ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.