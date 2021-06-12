Видео с моментом наезда свадебного «Кадиллака» на девочек в Троицке попало в сети

Водителю избирается мера пресечения

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В Троицке возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего водителя «Кадиллак Эскалейд», который сбил двух девочек на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло накануне, 11 июня, около 14:20 возле дома № 25 по улице Гагарина. «Кадиллак» с молодоженами из свадебного кортежа сбил девочек 13 и 10 лет.

«Пострадавшие с травмами доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.