В Челябинске из-за непогоды произошло частичное разрушение ремонтных лесов на историческом здании Центрального гастронома на пересечении улицы Кирова и проспекта Ленина, где сейчас ведется реконструкция, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Угрозу заметили сотрудники Законодательного собрания, которое находится напротив. Оповестили ответственные службы, включая спасателей и полицию.
«В настоящий момент территория огорожена, подрядчик ведет работы по восстановлению», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Пострадавших нет.