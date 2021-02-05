Верховный суд РФ отказался рассматривать кассацию экс-губернатора Челябинской области

Жалоба была подана в декабре 2020 года

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу от экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по делу о картельном сговоре по дорожным контрактам. Соответствующий ответ опубликован накануне на сайте Верховного суда РФ.

«Отказать Дубровскому Борису Александровичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в определении Верховного суда РФ.

Кассационная жалоба была подана 9 декабря 2020 года.

Как уже сообщало Первое областное информагентство, ранее управление ФССП России по Челябинской области отчитывалось, что «Южуралмост» выплатил налоговый долг в размере 1,2 млрд рублей. Перечисленные средства уже направлены в доходную часть бюджета. Компания исполнила решение апелляционного суда в срок. Речь идет о задолженности по уплате налога на добавленную стоимость в размере 1,26 млрд рублей, которая досталась дорожной компании «по наследству» от обанкротившегося ЗАО «Южуралавтобан». Арбитражный суд Челябинской области признал компании созависимыми, поэтому «Южуралмост» обязали погасить задолженность. Как следует из материалов дела, налоговая инспекция в ходе проверки установила, что ЗАО «Южуралавтобан» прекратило финансово-хозяйственную деятельность «посредством согласованных действий взаимозависимых лиц». В «Южуралмост» была переведена большая часть имущественной базы и рабочего персонала, что в итоге привело к невозможности выполнения ЗАО обязанности по уплате налогов и признанию его банкротом в августе 2018 года.

УФАС России по Челябинской области уличило «Южуралмост» в организации картельного сговора с экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Во время работы на посту главы области Бориса Дубровского «Южуралмост» выиграл десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб. при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. ФАС вынесла это решение в марте 2019 года. Борис Дубровский ушел в отставку.