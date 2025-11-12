Велосипедист погиб после ДТП с Kia под Чебаркулем

На одежде мужчины и транспорте не было световозвращающих элементов

Вечером 11 ноября на трассе в Чебаркульском округе водитель автомобиля Kia наехал на велосипедиста. Последний получил смертельные травмы, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла около восьми часов вечера на 3 километре трассы Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. 64-летний автомобилист в темноте не заметил следовавшего попутно велосипедиста и сбил его. 53-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте.

В областной ГАИ добавили, что ни на одежде велосипедиста, ни на его транспорте не было световозвращающих элементов.