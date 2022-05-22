В Челябинской области на пожаре в частном доме погибла женщина

Причиной трагедии стала неисправная электропроводка

Минувшей ночью в Чебаркуле Челябинской области произошел пожар в частном доме. В результате погибла женщина. СК проводит проверку, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Пожар в одном из частных домов произошел ночью 21 мая. Прибывшие на место пожарные в ходе тушения обнаружили тело женщины — хозяйки дома. Кроме того, в результате ЧП пострадал муж погибшей, его доставили с ожогами в одну из больниц.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.