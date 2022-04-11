ВАЗ влетел в столб после столкновения с «Мерседесом» в Челябинске

Отечественное авто от удара превратилось в груду искореженного железа

Сегодня, 11 апреля, рядом с домом № 8 по улице Лесопарковой в ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по городу.

«Водитель „Мерседеса“ выезжал из лесной зоны и собирался поворачивать налево. В этот момент случилось столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в сторону улицы Худякова», — рассказали в Госавтоинспекции.

После столкновения отечественная легковушка влетела в столб. Водитель оказался заблокирован в машине. Понадобилась помощь спасателей и медиков — мужчину госпитализировали. Также в автомобиле находился пассажир, ему понадобилась помощь врачей.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Информации о возрасте участников аварии пока нет.