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ВАЗ протаранил иномарку на ЧТЗ: пострадал ребенок

ВАЗ протаранил иномарку на ЧТЗ: пострадал ребенок
ДТП , ребенок , Челябинск
17.12.2016 20:22:45

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19 Декабря 2016, 22:06

ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения.

ВАЗ вылетел на иномарку на перекрестке в Тракторозаводском районе. Искореженные автомобили отлетели друг от друга после столкновения на несколько метров. Дорожное происшествие сняли камеры наружного наблюдения.

Серьезное ДТП произошло накануне на ЧТЗ. 16 декабря в разгар рабочего дня ВАЗ на высокой скорости вылетел на иномарку. Судя по кадрам, водитель отечественной легковушки резко перестраивается из крайнего левого ряда на перекрестке улиц Салютная и Комарова. Машина не успевает обогнуть иномарку, вставшую на повороте. После столкновения оба автомобиля развернуло.



 — Я так понимаю, что у «четырнадцатой» уже был красный, потому что автомобиль рядом с ним тормозил, а он решил проскочить. К машине сразу бросились, очевидцы, которые достали оттуда ребенка,  — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

Отметим, что в настоящее время все обстоятельства устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.

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