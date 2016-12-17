ВАЗ протаранил иномарку на ЧТЗ: пострадал ребенок

ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения.
ВАЗ вылетел на иномарку на перекрестке в Тракторозаводском районе. Искореженные автомобили отлетели друг от друга после столкновения на несколько метров. Дорожное происшествие сняли камеры наружного наблюдения.
Серьезное ДТП произошло накануне на ЧТЗ. 16 декабря в разгар рабочего дня ВАЗ на высокой скорости вылетел на иномарку. Судя по кадрам, водитель отечественной легковушки резко перестраивается из крайнего левого ряда на перекрестке улиц Салютная и Комарова. Машина не успевает обогнуть иномарку, вставшую на повороте. После столкновения оба автомобиля развернуло.
— Я так понимаю, что у «четырнадцатой» уже был красный, потому что автомобиль рядом с ним тормозил, а он решил проскочить. К машине сразу бросились, очевидцы, которые достали оттуда ребенка, — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.
Отметим, что в настоящее время все обстоятельства устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.