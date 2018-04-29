/ ВАЗ переехал пешехода на Троицкой трассе

Личность погибшего под колесами мужчины устанавливается.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 29 апреля, в Увельском районе. На Троицкой трассе ВАЗ-2110 наехал на пешехода. Неизвестно, переходил ли мужчина дорогу в неположенном месте, однако водитель не увидел его на темной в 4 часа утра трассе. Полученные пешеходом травмы оказались смертельными.

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 1977 года рождения совершил наезда на пешехода. От полученных травм пострадавший в ДТП мужчина скончался. На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД, сотрудники районного Отдела полиции «Увельский». В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Личность погибшего в данный момент устанавливается.