Вандалы выломали светильники в челябинском парке «Плодушка»

Освещение здесь смонтировали еще в 2022 году

В парке «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска неизвестные выломали светильники. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава района Александр Орел.

«Очередной акт вандализма. Выломаны светильники, которые мы поставили в начале текущего года. И это точно делают не инопланетяне! Наши с вами соседи, которые категорически не хотят, чтобы вокруг было красиво. Конечно, мы всё исправим, но для этого нужно время и деньги. Деньги из бюджета нашего района», — прокомментировал Александр Орел.

Большие фонари в парке «Плодушка» смонтировали в 2022 году. По инициативе главы города Натальи Котовой выделили дополнительные средства для продолжения благоустройства парка и в 2023 году.