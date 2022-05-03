Вандалы устроили погром на одном из кладбищ Магнитогорска

Виновных уже разыскивает полиция

Несколько могил на Левобережном кладбище Магнитогорска пострадали от рук вандалов. Фотографии с изображением последствий погрома жители города выложили в социальные сети.

На фото видно, что хулиганы повалили надгробия, а также срезали болгаркой ограды и дверцы. Магнитогорцы считают, что на кладбище были воры, которые собирали металлолом.

Сейчас виновных разыскивает полиция. Силовики также ищут свидетелей кражи.

Сообщить информацию о вандалах и о машинах, на которых вывозили металл, можно по телефонам дежурной части: 23-58-02, 23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 49-87-02 или 102.

Также жители города замечают, что вывезти металлолом незамеченно с кладбища сложно. И призывают навести порядок на местных погостах.