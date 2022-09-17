Вандалы разрисовали фотовыставку в центре Челябинска

Галерея «Открытый город» на Кировке принадлежит историческому музею Южного Урала

В Челябинске вандалы разрисовали размещенную на Кировке историческим музеем Южного Урала выставку фотографий. Музей своими силами восстановит испорченное, сообщили в учреждении.

В галерее «Открытый город» на Кировке с 4 августа представлена выставка с работами победителей мини-конкурсов фотоклуба «Каменный пояс». На снимках изображены пейзажи и интересная архитектура.

Работы должны пробыть в галерее до середины октября. Однако сейчас стекла, за которыми размещены фотографии, исписаны маркерами. Заведующий отделом фотонаследия Государственного исторического музея Южного Урала Максим Грицук рассказал ИА «Первое областное», что стекла будут пробовать отмыть, но если не получится — придется ставить новые.





Попытки наказать конкретно этих вандалов, по словам Грицука, почти бесполезны: полиция отвечала музею, что камер там нет, доказать ничего не получится, а кто это сделал — неизвестно.





Причем этот случай вандализма не первый. 2 августа кто-то разбил в галерее стекла. А ночью, 13 сентября, в Арт-сквере неизвестные разрисовали детскую площадку. Вандалы оставили надписи и рисунки на детской горке и декоративных постройках.