Вандалы изрисовали стелу в центре Миасса

На конструкции «Я люблю Миасс» появились черные цифры

В Миассе вандалы испортили стелу «Я люблю Миасс», расположенную в центре города. Фотографии разрисованной конструкции появились в местном телеграм-канале сегодня утром, 28 сентября.

Судя по снимкам, сделанным местными жителями, на «сердце» стелы появились большие черные цифры, которые портят вид конструкции. Вероятно, злоумышленники испортили ее в ночное время.

Получить комментарий местной администрации на момент публикации материала не удалось. Но, вероятно, стелу удастся отмыть от надписей.

В прошлом году в Миассе неизвестные осквернили памятник Ленину. Вандалы облили фигуру красной краской и оставили на ней жестокие надписи. Как тогда сообщили в пресс-службе городской мэрии, памятник отмыли, фактом вандализма занялась полиция.



Напомним, южноуральцы нередко портят объекты благоустройства. Так, минувшим летом в Челябинске вандалы испортили часть сквера за ледовой ареной «Трактор». Неизвестные украли качели, гамаки, а также сломали другие объекты. Администрация Калининского района тогда написала заявление в полицию.



Также в июле этого года неизвестные повредили песчаные скульптуры, расположенные на площадке возле Исторического музея. Челябинские власти также обратились в полицию.

