Вандала, испортившего граффити в подземном переходе Челябинска, будут судить

Мужчина облил краской работы детей и профессиональных художников

Дело челябинца, облившего черной краской граффити в подземном переходе на остановке «Детский мир», отправили в суд. Прокуратура Советского района утвердила обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины.

Напомним, летом недохудожник пришел в подземку ночью, вылил на работы участников проекта «Переход» краску и сбежал. Пострадали детские рисунки, которыми хотели облагородить один из самых жутких подземных переходов в Челябинске.

Организаторы проекта «Переход» рассказали тогда корреспонденту ИА «Первое областное», что не держат зла на вандала: он сам граффитист и просто обиделся, что все пространство подземки «приватизировали» юные художники. Его кляксы не стали закрашивать, а преобразовали в части арт-объекта. Они стали напоминанием, что граффити могут наслаиваться друг на друга, так что испортить одну работу другой практически невозможно.

Уголовное дело направлено мировому судье.