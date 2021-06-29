Вандал разбил умную опору в челябинском сквере

Администрация Советского района обратилась в полицию

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Компания молодых людей отдыхала в сквере на Цвиллинга. В какой-то момент один из парней подошел и разбил экран на умной опоре. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Инцидент случился в минувшие выходные. Молодой человек со всей силы ударил кулаком в экран и разбил его. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

«Администрация Советского района обратилась в правоохранительные органы. Совместно с подрядчиком районные власти решают вопрос восстановления опоры», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как ранее писал наш сайт, на прошлой неделе вандалы разгромили пять новых остановочных комплексов в Ленинском районе Челябинска.

Напомним, в Советском районе Челябинска в сквере на пересечении улиц Лазаретной и Цвиллинга появились две первые в городе умные опоры. Уличные устройства, которые представляют собой мачты с видеонаблюдением, экранами для трансляции фото- и видеоконтента, зарядными станциями для телефонов и электросамокатов, работают в любую погоду, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Умные опоры с видеокамерами ведут мониторинг и контроль городской инфраструктуры. Наблюдение ведется круглосуточно независимо от погодных условий: снегопада, дождя, аномальной жары.