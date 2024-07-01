Вахтовик из Челябинской области перевел мошенникам более 2,5 миллиона рублей

Деньги введенный в заблуждение мужчина взял в кредит

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 46-летний житель Чебаркульского района. Он сообщил, что на протяжении нескольких дней ему поступали звонки от якобы сотрудников банка и портала «Госуслуги», которые убедили его взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета. В результате мужчина перевел 2 650 000 рублей и только после этого понял, что стал жертвой обмана. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала неизвестные попросили мужчину продиктовать код из СМС под предлогом продления действия сим-карты. Затем ему позвонили и сообщили, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» взломали и кто-то пытается оформить на его имя кредиты. Третий звонок поступил от якобы сотрудницы банка, которая призвала мужчину как можно скорее самостоятельно взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, чтобы аннулировать заявку, поданную неизвестными.

«По указанию „сотрудницы банка“ мужчина отправился в город Миасс, где самостоятельно оформил кредит в размере 1 459 000 и приобрел мобильный телефон, на который установил приложение для бесконтактной оплаты. Затем в торговом центре он осуществил четыре перевода на реквизиты банковской карты, указанные представителем „Центробанка“»,— рассказали в ведомстве.

На следующий день по указке мошенников мужчина приехал в Челябинск и взял еще один кредит в размере 1,2 миллиона рублей. Все деньги он перевел на два продиктованных ему счета. И только на следующий день чебаркулец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Неизвестных разыскивают.

Полицейские призывают южноуральцев класть трубку, как только неизвестные заводят разговоры о деньгах, и лично отправляться в банк, чтобы все выяснить. Кроме того, в регионе действует горячая линия с номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, и проконсультироваться. Но лучше не брать трубку с незнакомого номера.