Вагоновожатую в Магнитогорске отправили в колонию за гибель пешехода

Также женщине запретили управлять любым транспортом на 2,5 года

В Магнитогорске вынесен приговор водителю трамвая, которая насмерть сбила пенсионерку, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Челябинской области.

Напомним, ДТП произошло в ноябре 2024 года в районе дома 107 по проспекту Карла Маркса.

«В утреннее время, управляя технически исправным вагоном трамвая, при выполнении поворота на регулируемом пешеходном переходе водитель произвела наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Потерпевшая от полученных травм через несколько дней скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что вагоновожатая не почувствовала столкновения с человеком и уехала с места происшествия.

Уголовное дело, возбужденное по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места ДТП), рассмотрел Правобережный районный суд Магнитогорска.

Подсудимая в судебном заседании вину признала, раскаялась, принесла извинения родственникам погибшей.

Приговором ей назначено 5 лет в колонии-поселении. Также на 2 года 6 месяцев ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.