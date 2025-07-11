Вагоновожатая пострадала при сходе трамвая в Челябинске

ДТП случилось на улице Горького

Госинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло около шести часов вечера на улице Горького. Здесь один трамвай сошел с рельсов и протаранил идущий по встречке вагон.

«По предварительным данным, 36-летняя водитель трамвая допустила сход вагона с рельсов, после чего тот столкнулся со встречно двигавшимся трамваем маршрута № 5», — сообщают в Госавтоинспекции города.

Виновница ДТП получила травмы.

Между тем около четырех часов дня сошел с рельсов трамвай на улице Дзержинского. Движение трамваев было парализовано по всему Ленинскому району. А дорожным рабочим пришлось выпрямлять покореженные рельсы.