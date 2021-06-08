В златоустовской квартире мужчина убил женщину и покончил с собой

СК проводит проверку

Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в одной из квартир в Златоусте тел мужчины и женщины. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тела 33-летнего мужчины и 34-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире. По предварительным данным, мужчина выстрелил в женщину в ходе конфликта, а затем свел счеты с жизнью пулей в голову.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство двух лиц“)», — сообщили в СУ СКР по региону.

Причины смерти южноуральцев будут известны после судебно-медицинской экспертизы.