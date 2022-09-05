В Златоусте женщину отправили в колонию за убийство сожителя

Тело мужчины обвиняемая расчленила

Златоустовский городской суд вынес приговор 56-летней женщине. Она признана виновной в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что обвиняемая поссорилась со своим сожителем в марте. Во время потасовки мужчина начал душить ее и бить по голове. Разъяренная женщина схватилась за нож и нанесла обидчику 26 ударов. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимая расчленила тело и закопала на дачном участке.

На суде женщина признала вину частично и подчеркнула, что защищалась от нападения сожителя. Тем не менее известно, что подсудимая ранее бросалась на мужчину с ножом.

«Приговором суда женщине с учетом смягчающих вину обстоятельств назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.